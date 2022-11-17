Республиканцы проведут расследование в отношении Байдена и его семьи

В отношении президента США Джо Байдена и членов его семьи будет проведено расследование по подозрению в участии в международных бизнес-схемах. Об этом 17 ноября объявил член комитета по надзору в палате представителей республиканец Джеймс Комер.

«Это расследование будет на верхней позиции в списке наших приоритетов. Расследование в отношении Джо Байдена, президента США, и почему он врал американскому народу о знании об участии его семьи в международных бизнес-схемах», — сказал он на пресс-конференции.

Комер отметил, что расследование будет касаться возможных случаев мошенничества, коррупции, нарушения закона об иностранных агентах, участия в сговоре с целью отмывания денег и создания угрозы национальной безопасности.

Член палаты представителей отметил, что сын президента Хантер Байден разбогател, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи, а также у него имеются связи с торговцами людьми.

14 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс рассказал «Известиям», что Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и ложных показаниях при покупке оружия. Он считает, что политической карьере его отца ничто не угрожает, так как ФБР не рискнет расследовать более серьезные преступления.

Ранее, 30 августа, газета The Hill сообщила, что представители Республиканской партии планируют объявить импичмент Байдену после промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Поводом для этого должны стать скандалы с участием Хантера Байдена.

29 августа экс-президент США Дональд Трамп призвал в срочном порядке признать выборы главы государства в 2020 году скомпрометированными и провести новое голосование. Он заявил, что ФБР якобы «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами 2020-го, потому что знало, что в противном случае Байден не выиграл бы.