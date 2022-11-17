Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме назвали решение Гаагского суда по делу MH17 политизированным
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Мир
ЕК заявила о критическом уровне разрушений энергоинфраструктуры Украины
Мир
МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17
Мир
Варшава не разрешила Киеву участвовать в расследовании падения ракеты
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Россия намерена изучить вердикт нидерландского суда по МН17
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Мир
В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных
Происшествия
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше

Республиканцы проведут расследование в отношении Байдена и его семьи

Против Байдена и его семьи проведут расследование по подозрению в участии в международных бизнес-схемах
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении президента США Джо Байдена и членов его семьи будет проведено расследование по подозрению в участии в международных бизнес-схемах. Об этом 17 ноября объявил член комитета по надзору в палате представителей республиканец Джеймс Комер.

Трудный подрос: как скандалы сына Байдена повлияют на карьеру президента
И будут ли республиканцы использовать «Хантер-кейс» для запуска импичмента действующему главе США

«Это расследование будет на верхней позиции в списке наших приоритетов. Расследование в отношении Джо Байдена, президента США, и почему он врал американскому народу о знании об участии его семьи в международных бизнес-схемах», — сказал он на пресс-конференции.

Комер отметил, что расследование будет касаться возможных случаев мошенничества, коррупции, нарушения закона об иностранных агентах, участия в сговоре с целью отмывания денег и создания угрозы национальной безопасности.

Член палаты представителей отметил, что сын президента Хантер Байден разбогател, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи, а также у него имеются связи с торговцами людьми.

14 октября экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс рассказал «Известиям», что Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в налоговых преступлениях и ложных показаниях при покупке оружия. Он считает, что политической карьере его отца ничто не угрожает, так как ФБР не рискнет расследовать более серьезные преступления.

Ранее, 30 августа, газета The Hill сообщила, что представители Республиканской партии планируют объявить импичмент Байдену после промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Поводом для этого должны стать скандалы с участием Хантера Байдена.

29 августа экс-президент США Дональд Трамп призвал в срочном порядке признать выборы главы государства в 2020 году скомпрометированными и провести новое голосование. Он заявил, что ФБР якобы «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами 2020-го, потому что знало, что в противном случае Байден не выиграл бы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022