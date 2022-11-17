Права 145 дольщиков восстановили в Омской области в 2022 году

В Омской области с начала 2022 года восстановили права 145 участников долевого строительства, вопросы решены по семи проблемным объектам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

По четырем объектам дольщики и застройщики приняли решение продлить договоры участия в долевом строительстве и перенести сроки ввода в эксплуатацию. Один из них — дом 4 по улице 70 лет Октября сдали 9 июня 2022 года, пишет ИА «Город55».

Дом 1 по улице Волгоградской и дом 5 на бульваре Архитекторов обязалось достроить ООО «СтройАрт». Дом 3 по улице Малиновского ЖСК «Малиновского-2015» планирует сдать в 2023 году.

Еще три дома исключены из единого реестра проблемных объектов. Это дом 8 по улице Игоря Мишина, дом 3/1,2 по улице Конева и дом 31 в ЖК «Ясная Поляна».

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», в 2019 году в России для покупки жилья в новостройках начали использовать эскроу-счета. Будущие владельцы недвижимости переводят деньги не застройщику, а на специальный счет-эскроу в банке. Компания получает доступ к ним только после сдачи дома. Само же строительство ведется на кредитные или собственные средства застройщика.