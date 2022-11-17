В Рязани пенсионерка отдала мошенникам 420 тыс. рублей

В Московском районе Рязани 70-летняя женщина отдала мошенникам 420 тыс. рублей. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил ее перевести деньги на «резервный счет». В результате пенсионерка лишилась денег.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Омске 68-летняя лишилась 2,5 млн рублей из-за «ясновидящих». Женщина переживала гибель мужа и перечисляла лжецелителям средства на проведение различных сеансов.