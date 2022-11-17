Собственная система поддержания летной годности самолетов появится в РФ

В России появится собственная система поддержания летной годности самолетов, разработанная на базе искусственного интеллекта «ИЦ ИАС». Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

«Система создается на базе отечественной разработки с использованием в том числе искусственного интеллекта с предиктивной аналитикой», — сказал он ТАСС.

По его словам, благодаря этой системе воздушное судно, находясь в полете, сможет передавать данные о техническом состоянии самолета. Это позволит оперативно отследить и устранить все технические неполадки.

Баканов также отметил, что прежде российские авиакомпании пользовались иностранной системой AMOS, однако в ней не было опции передачи данных о техническом состоянии борта в момент полета.

Российская гражданская авиация начала снижать зависимость от иностранного программного обеспечения (ПО) несколько лет назад. В частности, последние пару лет разрабатывались отечественные системы бронирования.

Как сообщили «Известиям» 1 ноября в пресс-службе Минтранса, на российские автоматизированные системы оформления воздушных перевозок полностью перешли все 53 авиакомпании РФ. В министерстве отметили, что авиакомпании выбирали из двух российских систем — «Леонардо» и «ТАИС». Так, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перешли на «Леонардо», а S7 Airlines — на систему бронирования, разработанную АО «ОРС».