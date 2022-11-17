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Тульская область начала реализацию проекта карты поддержки «Zабота»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тульская область начала реализовывать проект «Региональная карта поддержки «Zабота». Губернатор региона Алексей Дюмин 17 ноября посетил многофункциональный центр (МФЦ), в котором выдается региональная карта поддержки, а также пообщался с ее получателями.

Как отмечается в релизе, поступившем «Известиям», поддержка военнослужащих и членам их семей оказывается по поручению главы Тульской области. В частности, участники специальной военной операции, добровольцы, мобилизованные жители региона и члены их семей могут получить карту «Zабота» и воспользоваться скидками на товары и услуги организаций — партнеров проекта.

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Заявление на получение карты можно подать на портале «Госуслуги71» или в МФЦ Тульской области. Первые карты выданы на прошлой неделе, готовы к выдаче еще порядка 1 тыс.

Партнерами проекта стали почти 800 организаций из всех муниципалитетов, их количество постоянно увеличивается. Это супермаркеты, магазины продуктов и непродовольственных товаров, аптеки, парикмахерские, кафе, химчистки. Для получения скидки жителям нужно предъявить карту на кассе. Размер скидки составит от 3 до 25%.

Держатели карты могут бесплатно посещать муниципальные и региональные государственные спортивные и культурные учреждения.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину. Он отметил, что помощь таким семьям — это одно из важнейших направлений работы глав регионов.

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