Курская область до конца года получит 50 новых автобусов

Курская область на условиях лизинга получит 50 новых автобусов до конца года. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на власти региона.

Соответствующий договор был подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией 16 ноября.

Автобусы рассчитаны на 111 мест каждый. Они оснащены экономным газовым двигателем, пневматической подвеской с системой электронного управления и автоматической коробкой передач. Машины также имеют системы видеонаблюдения, мониторинга состояния водителя и автоматической системой обнаружения пожара.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что власти Хабаровского края подобрали площадку для организации автобусного завода, первого на Дальнем Востоке. Предприятие по выпуску городских и пригородных автобусов разместится на территории опережающего развития «Хабаровск» в поселке Ракитное.