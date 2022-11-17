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CNN узнала о снижении запасов некоторых вооружений у США для поставок Украине

CNN: у США снизились запасы ряда видов оружия и боеприпасов для поставок Украине
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Запасы некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов США для поставок на Украину заканчиваются. Об этом 17 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с ситуацией.

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По словам одного из них, запасы вооружений снизились после нескольких месяцев поставок. Количество запасов, которые США могут отправить Киеву, ограничено, отметил он.

Причиной названо то, что военная промышленность страны с трудом справляется с возросшим спросом. Кроме того, европейские союзники не могут в достаточной мере удовлетворить украинские военные запросы из-за необходимости поддерживать снабжение собственных сил.

«Это становится всё труднее и труднее», — отметил член палаты представителей, член комитета по разведке палаты представителей Майк Куигли.

Он обратил внимание на то, что глобальные цепочки поставок разрушаются и Западу будет очень трудно удовлетворить спрос на очень высоком уровне.

По данным источников, опасения вызывают запасы снарядов калибра 155 мм и ЗРК Stinger. Также речь идет о противорадиолокационных ракетах HARM, реактивных снарядах GMLRS и противотанковых ракетах Javelin.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявлял, что США будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Он заверил, что поставки оружия Киеву не снизили боеготовность США.

15 ноября журналист Лара Джейкс в материале для газеты The New York Times заявила, что Запад использует Украину в качестве полигона для испытания новых систем американских и европейских вооружений. По ее мнению, армия страны испытывает не только западное оружие и транспортные средства, но и коммуникационное и информационное оборудование.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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