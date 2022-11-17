Один человек погиб в ДТП в Астраханской области

В Ахтубинском районе Астраханской области в результате ДТП погиб мужчина. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет «Ахтубинская правда».

Инцидент произошел накануне, 16 ноября, в 11:58. 42-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате он погиб на месте до приезда медиков, отмечает «Астрахань-24».

Другие подробности ДТП не приводится.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

15 ноября на улице Семена Ремезова в Тобольске легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковушки погиб, пострадали три пассажира автобуса.