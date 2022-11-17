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На самарской набережной ветер снес скульптуру

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В Самаре на набережной из-за сильного ветра упала скульптура в форме половины лица. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет ГТРК «Самара» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Композиция была установлена на набережной Волги у воды, где порывы ветра сильнее.

«Судя по всему, от ветра упала скульптура», — пишут пользователи.

Как отмечает НИА «Самара», ураган в регионе начался в выходные. За короткое время он успел повалить деревья и остановки, а также некоторые легкие конструкции.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что ураган «Николь» прошел по восточному побережью Флориды. Скорость ветра достигала 33 м/с. Ураган находился в 45 км к юго-востоку от города Форт-Пирс и двигался на северо-запад. В результате погибли четыре человека.

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