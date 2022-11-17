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В Ульяновской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

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В пятницу, 18 ноября, в Ульяновской области ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как в ночные часы, так и в дневное время прогнозируется сильный мокрый снег.

«На дорогах возможна гололедица, местами снежные заносы», — сообщили в ведомстве.

Также возможно налипание мокрого снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 см. По его словам, в других регионах Москвы тоже зафиксирован рост сугробов. Специалист подчеркнул, что такая высота снежного покрова на три недели опережает климатический график.

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