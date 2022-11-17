В Тамбове вырастет стоимость поездок на такси

В Тамбове подорожает такси. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает информационный портал «68 News» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Такси».

Как отмечается в материале, решение было принято после обсуждений с ключевыми таксопарками города. Повышение тарифов, как заявили в пресс-службе, поможет частично компенсировать рост расходов на обслуживание автомобилей и привлечет новых водителей.

Тарифы будут расти плавно, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Так, ранее базовая стоимость поездки на 4 км стоила около 87 рублей. Сейчас цена составит 93,5 рубля.

Накануне сообщалось, что с 1 декабря в Тамбовской области вырастет плата за проезд в общественном транспорте. До этого проезд в регионе дорожал в августе 2019 года. Тогда же была введена и безналичная оплата.