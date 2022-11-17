Жителей Коми предупредили об усилении ветра и метели

На севере Республики Коми ожидается усиление ветра и метель. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 12 часов 17 ноября до 18 часов 18 ноября на северо-востоке республики ожидается усиление ветра западной четверти 8–13 м/с, порывами 17–22 м/с, временами метель», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, предупреждение касается Воркутинского, Интинского и Усинского районов региона.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 см. По его словам, в других регионах Москвы тоже зафиксирован рост сугробов. Специалист подчеркнул, что такая высота снежного покрова на три недели опережает климатический график.