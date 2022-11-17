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Совместный координационный центр будет работать после продления зерновой сделки

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Фото: REUTERS/Umit Bektas/File Photo
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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки. Об этом он сообщил в распространенном для СМИ заявлении.

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«СКЦ принял к сведению автоматическое продление «черноморской инициативы» на прежних условиях на 120 дней начиная с 19 ноября, как договорились стороны инициативы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже на завтра, 18 ноября, запланировали работу трех инспекционных команд.

Ранее в этот день МИД РФ сообщил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки без изменений по срокам и охвату. В ведомстве отметили предпринятые усилия по разблокированию задержанных в европейских портах удобрений и указали на недопустимость дальнейшего затягивания в осуществлении поставок в беднейшие страны.

Продление зерновой сделки 17 ноября подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По словам последнего, гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон продлить зерновую сделку.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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