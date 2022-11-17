США призвали Киев подбирать выражения об инциденте в Польше

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Киев быть осторожнее, комментируя инцидент с падением ракеты в Польше. Об этом сообщает в четверг, 17 ноября, телеканал CNN со ссылкой на источники.

Такая просьба от Вашингтона прозвучала в свете обвинений со стороны украинского лидера Владимира Зеленского в адрес России. Так, примерно через час после того, как стало известно о ЧП в Польше, президент Украины обвинил в случившемся российскую сторону.

«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — отмечает телеканал.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй упавшей ракеты на территории страны не найдено.

Также в четверг польская сторона допустила украинских экспертов на место падения ракеты. Вместе с этим польский президент заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше, но не участвовать в нем.

Изначально польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет 15 ноября в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США не видят данных, которые бы опровергали падение украинской ракеты в Польше.