19-летний житель Брянска сознался в попытке изнасилования

19-летний житель Брянска попытался изнасиловать 16-летнюю девушку. Он сознался в преступлении. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

После того как молодой человек потерпел неудачу, он нанес жертве несколько ударов ножом. Девушку госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Юношу арестовали на два месяца. Сейчас ведутся следственные мероприятия.

28 августа в поселке Новоомский Омской области мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и выбил ей все зубы. По данным следствия, он обманом завлек ребенка на пустырь, где и надругался над девочкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Педофил был арестован.