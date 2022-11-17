В Петербурге повысят температуру отопления

В Санкт-Петербурге повысят температуру отопления в связи с похолоданием. Об этом в четверг, 17 ноября, пишут «Невские новости» со ссылкой на «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Уточняется, что в магистральных теплосетях температура вырастет с 72–75 до 80–83 градусов. Повышать ее будут постепенно.

Как отмечает ИА FlashNord, во внутридомовых системах температуру рассчитывают отдельно. Она зависит от проекта дома и нормативов.

Ранее, 31 октября, «Известия» писали, что в России собираются увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ. В частности, планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан, соответствующий проект постановления правительства разработал Минстрой.