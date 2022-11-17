В Крыму врача приговорили к исправительным работам по делу о причинении смерти по неосторожности

В Крыму Бахчисарайский районный суд приговорил врача-онколога к исправительным работам по делу о причинении смерти по неосторожности. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как говорится в материале, местная жительница обратилась к специалисту с жалобами на опухоль на голове, которая болела и кровоточила. Чтобы остановить кровотечение, врач провел операцию. При этом инструкция консультационного центра, в котором произошел инцидент, операций не предусматривает.

При проведении операции подсудимый провел обезболивание лидокаином. Однако после введения раствора состояние женщины резко ухудшилось.

«Произошла потеря сознания, в связи с чем врачом проведены реанимационные мероприятия, не оказавшие эффекта, и через некоторое время была констатирована смерть пациентки», — заявили в суде.

Причиной смерти, по заключению комиссии, стал анафилактический шок.

Суд признал врача виновным и приговорил его к году исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства.

Приговор пока не вступил в силу.

30 июня при проведении стоматологической операции в частной клинике в подмосковном городе Пушкино умер полковник полиции Павел Колесников. По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.