Жители Тверской области спасли погибающую сову

В городе Нелидово в Тверской области местные жители спасли сову. Об этом в четверг, 17 ноября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на группу реабилитационного центра «Ромашка» в соцсетях.

Обездвиженную птицу нашли на дороге. Одна из жительниц города принесла ее домой и оставила на ночь. К утру сова ожила. Она поцарапала женщину.

Птицу отвезли в реабилитационный центр для диких животных. Специалисты осмотрели ее, переломов они не нашли. Сову покормили и провели лечебные процедуры. После ее глаза полностью открылись, до этого они были немного прищурены.

Всю зиму за птицей будут наблюдать в реабилитационном центре. Весной ее выпустят на волю.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что житель Самары нашел в центре города раненого ястреба. Птицу удалось спасти.