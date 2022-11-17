Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой правительства Азербайджана Али Асадовым. Во время переговоров было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.

31 октября в Сочи прошел трехсторонний саммит Россия – Армения – Азербайджан по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча продолжалась более двух часов. Вместе с Путиным и Алиевым в ней участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В совместном заявлении лидеры трех стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Отмечалось, что в ходе прошедшего саммита Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем.

Президент Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.