В Калужской области открылась новая станция водоочистки

В селе Хвастовичи в Калужской области, где живут 5 тыс. человек, открыли станцию водоочистки. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу «Калугаоблводоканала».

Производительность станции — 1,2 тыс. куб. м в сутки.

Решение о строительстве станции было принято из-за повышенного содержания железа в местной воде.

Проект был реализован в рамках действия федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».