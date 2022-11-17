Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Орловской области

Пожар в деревянном жилом доме произошел в деревне Васильевка Дмитровского района Орловской области. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября в 02:32. Площадь пожара составила 60 кв. м. При тушении было обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается.

О причинах пожара не сообщается.

В ночь на 7 ноября в Тюмени сгорел дом в частном секторе на улице Закалужской. В результате пожара погиб мужчина.