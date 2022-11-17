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Боец Сантибеков пообещал зрелищный поединок со Стецуренко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Боец Top Gun из Казахстана Адилжан «Адос» Сандибеков рассказал, что с нетерпением ждет предстоящий бой с россиянином Александром Стецуренко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы показать зрелищный поединок. Об этом он рассказал 17 ноября.

«Ожидания от этого боя только положительные. Соперник очень опытный, возрастной. Он имеет большой бэкграунд в этом деле. Конечно, раз мы спортсмены», — поделился боец из Казахстана.

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Он также считает, что бой будет зрелищным, а больший опыт соперника не пугает Сандибекова.

«В моем спортивном опыте были выступления по ММА, по кикбоксингу, я достаточно разносторонний боец. Я думаю, что сейчас мне не составит труда надеть перчатки и работать руками и ногами», — отметил боец, добавив, что комфортнее всего ему будет драться в формате кикбоксинга.

Также Сандибеков решительно настроен на бой, так как сейчас ему важно завоевать репутацию для дальнейшей карьеры.

«Так как я еще молодой спортсмен, только показываю себя, для меня важен мой бэкграунд, показатель больших стартов. Для меня важнее большие бои сейчас, нежели гонорар», — добавил он.

13 ноября Стецуренко заявил, что подготовка к бою с Сантибековым была для него очень сложной. Он рассказал, что у него несколько раз сменялись противники. Изначально им должен был быть боксер Артем Тарасов, затем его сменил боец Тимур Никулин, третьим стал Шарабутдин Магомедов.

18 ноября РЕН ТВ проведет очередной турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб. Суперсерия». В прямом эфире телеканал покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга.

Главным боем турнира станет противостояние россиянина Владимира «Волжанина» Минеева и бразильца Фернандо Santo Forte Родригеса. Бой пройдет в чемпионском формате — пять раундов по три минуты.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.

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