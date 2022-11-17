Эксперт оценила решение Польши изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz

Решение Польши изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz, владеющей участком газопровода Ямал – Европа, не было сюрпризом для российской энергетической компании, рассказала «Известиям» 17 ноября эксперт института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова.

Как объяснила эксперт, прокачка газа по газопроводу была прекращена еще в конце прошлого года. В настоящее время эта труба запущена в реверсном режиме — из Германии в Польшу. При этом проблемы с EuRoPol Gaz начались еще в апреле 2022 года — было введено временное внешнее управление, сказала она, уточнив, что польские власти обосновывают это решение трудностями во взаимодействии членов правления, без которого управлять компанией невозможно.

«Интересно, что Конституция Польши не позволяет стране национализировать долю «Газпрома», но в СМИ уже были упоминания о том, что поляки готовы пойти даже на изменение Конституции», — добавила Зотова.

По ее словам, на «Газпром» потеря управления этим активом не окажет большого влияния — EuRoPol Gaz в последние месяцы стоял и генерировал убытки. Однако, с другой стороны, российская компания лишается дорогостоящей инфраструктуры, которую строила и обслуживала, отметила эксперт.

«Напомню, что 48% «Газпрома» в EuRoPol Gaz оценивается в $580 млн. Это, конечно, лакомый кусочек для польской Orlen, которая рассчитывает стать на фоне антироссийских настроений одним из основных поставщиков нефти и газа в Европу», — заключила Зотова.

О том, что Варшава решила изъять долю российской энергетической компании в операторе польской части газопровода Ямал – Европа EuRoPol Gaz, сообщило 14 ноября издание Parkiet.

EuRoPol Gaz — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, владеющее польским участком газопровода Ямал – Европа.

Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии. На польской территории проложено 683 км трубопровода, находятся пять компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки».