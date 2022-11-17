В ДНР сообщили об ударе украинскими боевиками по Иловайску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за две минуты обстреляли Иловайск в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 17 ноября сообщило в своем Telegram-канале представительство в СЦКК.

Первый обстрел произошел в 17:06 по местному времени (совпадает с мск), из населенного пункта Мемрик было выпущено шесть ракет HIMARS.

Второй обстрел зафиксирован в 17:08. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее в четверг стало известно, что два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) из систем HIMARS. Погибли мужчина и женщина.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что украинские войска ежедневно пытаются наступать по всей линии фронта в регионе, однако несут потери, так как все атаки националистов отбиваются.

По его словам, Украина контролирует всего 1% территории ЛНР, боевики заняли в регионе только три населенных пункта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

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