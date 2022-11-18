Спортивные выходные с «Известиями»

Кикбоксинг

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». Владимир Минеев – Фернандо Родригес

Предстоящий бойцовский вечер сам по себе должен быть крайне интересен зрителям, но из-за личности участника главного поединка россиянина Владимира Минеева он стал едва ли не главным событием страны ноября. Дело в том, что 32-летний боец в ходе мобилизации принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине. В скором времени он отправится на фронт, но до этого по правилам кикбоксинга встретится с бразильцем Фернандо Родригесом, крайне сильным бойцом.

Кроме того, в основном карде пройдут еще четыре интересных боя по правилам кикбоксинга. Наш Ислам Муртазаев поборется за победу с турком Ахметом Киличем. Мастер кулачного боя Адильжан Сандибеков встретится с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Стецуренко. И еще в одной схватке двух россиян Денис Бурматов будет биться с Александром Гельвихом.

18 ноября, начало вечера. 00:00, бой Минеева и Родригеса. Стадион «ЦСКА Арена» (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Теннис

Итоговый турнир ATP

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Теннисный сезон в индивидуальных турнирах завершится в ближайшие выходные. Уже в пятницу, 18 ноября, пройдут последние матчи группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и определятся полуфиналисты. В этот день мы последний раз в 2022 году увидим игру россиянина Даниила Медведева, который уже лишился шансов на выход из группы, поэтому его поединок с сербом Новаком Джоковичем уже не будет иметь турнирного значения.

Зато шансы на продолжение борьбы сохраняет другой наш соотечественник — Андрей Рублев, которому предстоит решающий матч против грека Стефаноса Циципаса. В случае победы он в субботу сыграет в полуфинале с победителем другой группы норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале Джоковичу предстоит играть с американцем Тейлором Фритцем или канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Финал пройдет в воскресенье.

18 ноября, 16:00–23:00, «Пала Альпитур» (Турин, Италия). Прямые трансляции на сайте ATP

Футбол

Товарищеский матч. Узбекистан – Россия

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

2022 год стал крайне скудным для футбольной сборной России. Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА наша команда была отстранена от всех официальных соревнований и долгое время не могла найти соперников даже для товарищеских матчей. К осени удалось договориться о трех играх со сборными республик Средней Азии на их полях. В сентябре в Бишкеке подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию (2:1). В четверг, 17 ноября, они играли в Душанбе с Таджикистаном. А последний матч в году проведут в воскресенье в Ташкенте против Узбекистана.

Вновь, как и в предыдущих встречах, будет проверено огромное количество новичков, которые впервые вызываются в сборную. Поэтому для зрителей игра может быть интересна возможностью увидеть образ будущей команды, которая станет выступать на крупных турнирах, если в ближайшие годы нас туда вернут.

20 ноября, 15:00. Стадион Pakhtakor Markaziy (Ташкент, Узбекистан). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фигурное катание

Гран-при России. Четвертый этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Внутренний сезон отечественного фигурного катания в самом разгаре. После отстранения наших спортсменов от международных соревнований главным турниром нынешней осени для них стал Гран-при России. В ближайшие полторы недели осталось провести два этапа — в Самаре и Перми. По их итогам определятся участники финала, который пройдет в начале марта в Сочи.

В ближайшие выходные в Самаре на лед выйдут серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова, действующий чемпион Европы Марк Кондратюк, вице-чемпион Европы – 2020 Артур Даниелян, чемпионы Европы – 2020 в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и многие другие. Четвертый этап Гран-при будет посвящен памяти скончавшегося в четверг олимпийского чемпиона – 1976 в танцах на льду, президента Федерации фигурного катания на коньках Александра Горшкова.

19 ноября, короткие программы: 14:30, танцы на льду; 16:00, женщины; 18:15, спортивные пары; 19:35, мужчины. 20 ноября, произвольные программы: 14:00, танцы на льду; 15:45, женщины; 17:45, спортивные пары; 19:15, мужчины. Дворец спорта имени Владимира Высоцкого (Самара). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Смешанные единоборства

Турнир Bellator 288. Вадим Немков – Кори Андерсон

Фото: Global Look/Louis Grasse

На фоне боя Минеева с Родригесом противостояние в Чикаго с участием Вадима Немкова оказалось несколько в тени. Тем не менее наш чемпион в Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг) проведет крайне значимую схватку с американцем Кори Андерсоном. Они уже встречались в апреле нынешнего года. И всё закончилось скандалом, когда судьи признали поединок несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения соперниками головами. Так что теперь для обоих бой будет максимально принципиальным. Каждый из них сделает всё, чтобы остаться победителем по итогам реванша.

19 ноября, 06:30. Wintrust Arena (Чикаго, США)

Футбол

Чемпионат мира. Матч-открытие. Катар – Эквадор

Фото: REUTERS/John Sibley

Стартующий в Катаре чемпионат мира по футболу уже стал самым скандальным в истории мундиалей. А для российских зрителей негатив от него особенный, так как сборная России не участвует в нем не по спортивному принципу, попав под санкции, не позволившие ей сыграть решающие стыковые матчи отбора. Тем не менее сам по себе турнир по-прежнему остается одним из главных мировых спортивных событий четырехлетия. А ЧМ-2022 — самым необычным, так как впервые проходит не календарным летом, а в конце осени и начале зимы. В воскресенье состоится первый матч, в котором Катар примет на своем поле Эквадор.

20 ноября, 19:00. Стадион «Эль-Байт» (Эль-Хаур, Катар). Прямая трансляция на «Матч ТВ»