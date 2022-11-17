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В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных

Блинкен: США не видят данных, опровергающих выводы о падении в Польше украинской ракеты
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Фото: REUTERS
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США не видят данных, которые бы опровергали падение украинской ракеты в Польше. Об этом 17 ноября заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

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«Вы слышали от нас, что мы пока не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше, но мы продолжим оценивать новую информацию и делиться ею», — сказал он на пресс-конференции во время форума АТЭС в Бангкоке.

Блинкен заявил, что США полностью доверяют проводимому Польшей расследованию и не хотят делать итоговых выводов до его завершения. По его словам, сбор информации всё еще продолжается.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

16 ноября польский лидер Анджей Дуда сообщил, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

На следующий день он также заявил об отсутствии следов второй упавшей ракеты.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты противовоздушной обороны Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.

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