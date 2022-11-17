Охрану хвойных деревьев усилят в Алтайском крае перед новогодними праздниками

В Алтайском крае с приближением новогодних праздников начали усиливать охрану хвойных деревьев. Об этом сообщает региональное минприроды.

Всего в крае действует 31 мобильная группа — по одной на каждое лесничество. В их состав входят лесные инспекторы, сотрудники полиции и арендаторы участков. Они объезжают возможные места рубок, а также патрулируют лесные тропы.

Меры направлены на пресечение незаконной вырубки деревьев. В криминогенных лесничествах создаются стационарные посты, которые будут работать круглосуточно, пишет altapress.ru. Ближе к праздникам у продавцов хвойных будут проверять документы.

В минприроды отмечают, что право на вывоз елей из леса имеют только арендаторы участков и только при проведении санитарных и прочих рубок. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 3–4 тыс. рублей за каждое дерево.

При сумме ущерба в 5 тыс. рублей и более наступает уголовная ответственность. В таком случае черному лесорубу грозит штраф до 500 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет.