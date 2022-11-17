Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Мурманской области

Под Териберкой в Мурманской области при опрокидывании автобуса погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 16 ноября на 26-м км автодороги Кола – Серебрянская ГЭС. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» двигался со стороны Териберки, когда потерял управление. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на бок.

В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы, пишет ИА «Би-порт». О состоянии пострадавших не сообщается.

По факту смертельной аварии правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

15 ноября на улице Семена Ремезова в Тобольске легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковушки погиб, пострадали три пассажира автобуса.