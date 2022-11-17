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Эксперт согласился с возможностью прослушки телефонов россиян в Евросоюзе

Эксперт Кусков согласился с возможностью прослушки телефонов россиян в Евросоюзе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При желании разные государства могут прослушивать телефоны абсолютно любых граждан. Об этом «Известиям» 17 ноября заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

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Ранее в этот день в МИД России предупредили, что мобильные устройства россиян, находящихся в Евросоюзе (ЕС), могут прослушиваться третьими сторонами.

«При желании разные государства могут прослушивать телефоны абсолютно любых граждан, поэтому эта новость не несет в себе какого-то откровения. Это больше политизированная история. Существуют программы шпионы, которые ставятся на смартфоны, но для этого надо как минимум получить удаленный доступ к телефону, а непрофессионалы сделать этого не смогут», — прокомментировал Кусков.

О риске прослушки устройств россиян заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. По его словам, сегодня в Евросоюзе никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб.

Представитель ведомства также подчеркнул, что Москва внимательно следит за скандалом о вскрывшихся фактах использования рядом европейский высокопоставленных лиц шпионских программ в политических целях.

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