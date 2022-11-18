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Мети отсюда: в Москве не закрыта половина вакансий дворников

Кто будет убирать столичные дворы и улицы в условиях нехватки кадров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Москве не удалось закрыть кадровый дефицит работников сферы ЖКХ к началу зимы. По данным Центра занятости населения, сейчас в столице ищут около 1,5 тыс. дворников. Нехватку кадров фиксируют с начала пандемии, сказали эксперты. Отрасль по-прежнему представлена преимущественно мигрантами, несмотря на попытки властей привлечь и россиян. О том, как столица восполняет дефицит рабочих рук, — в материале «Известий».

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Стали нарасхват

В столице сохраняется кадровый дефицит работников сферы ЖКХ. В частности, не хватает дворников. На сайте Центра занятости населения Москвы насчитывается почти 1,5 тыс. вакантных мест на эту позицию. При этом количество открытых вакансий в разы меньше — всего 150. Это объясняется тем, что многие организации ищут по 50, а то и по 100 человек. К примеру, в ГБУ «Жилищник Басманного района» нужны 200 сотрудников, ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» — 60, а в Ясенево, Обручевском районе и районе Хорошево-Мневники доступно по 50 мест.

— Приходите. У нас много вакансий, можете и родственников приводить. Если через неделю придете, тоже возьмем, — обрадовалась звонку корреспондента «Известий», который попытался устроиться на работу дворником, сотрудница «Жилищника Басманного района». — Места есть, на всех хватит.

Несмотря на попытки властей Москвы направить людей, оставшихся без работы, в сферу ЖКХ, кадровый дефицит в этой отрасли сохраняется. Сейчас он составляет примерно 50%, рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

— Люди не стремятся в эту отрасль — зарплаты работника ЖКХ ниже, чем средние по региону, работа неблагодарная. Поэтому проблема остается. Сильно ли нехватка кадров отразится на чистоте города, зависит от того, насколько снежной окажется зима. В целом Москва лучше других регионов оснащена техникой, поэтому при средней снежной зиме машины справятся, — отметила она.

Кадровый голод в сфере ЖКХ начался еще в период пандемии, когда многие мигранты, которые традиционно занимают должности дворников, покинули страну. Сейчас он усугубился оттоком иностранцев, вызванным мировой повесткой, добавила Светлана Разворотнева.

По ее словам, проблему пытались решать с помощью перепрофилирования кадров в центрах занятости. Людей, потерявших работу, город бесплатно переучивал на работников строительной сферы и ЖКХ. Но меры, которые сделали бы отрасль более привлекательной, например, повышение зарплат или льготное предоставление жилья, не рассматривали, указала Светлана Разворотнева.

Сезон предзимья

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Нехватка рабочих рук действительно есть, согласился председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

— У нас кадровый состав в этой сфере преимущественно состоит из мигрантов — как внешних, так и внутренних. И если проблемы с иностранцами возникли еще два года назад, то сейчас нарастают сложности с внутренними мигрантами. Из-за нынешней обстановки процесс затормозился. Надо понимать, что дворниками работают в основном молодые мужчины, а они могли подпасть под мобилизацию. Поэтому мы входим в зиму с дефицитом, который никак не восполнится с 2020 года, — считает он.

В ближайшее время москвичей ожидают все признаки настоящей зимы, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сейчас идет так называемый период предзимья. Для этого этапа характерна изменчивость погоды. Мы уже стали свидетелями, что погода меняется от теплой до очень холодной, а потом снова теплеет. Поэтому на неделе возможны и гололед, и заносы, и оттепели, — отметил он.

До конца недели будет идти умеренный снег. В ночь на 19 ноября он наберет силу и продолжится как минимум до середины дня. К 20-му числу показатели уровня снежного покрова на московских метеостанциях могут достигнуть 15–20 см, подчеркнул синоптик.

15 ноября городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. По словам заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные бригады будут работать круглосуточно. Специалисты проведут противогололедную обработку дорог, тротуаров и дворов.

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