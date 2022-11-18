Мети отсюда: в Москве не закрыта половина вакансий дворников

Москве не удалось закрыть кадровый дефицит работников сферы ЖКХ к началу зимы. По данным Центра занятости населения, сейчас в столице ищут около 1,5 тыс. дворников. Нехватку кадров фиксируют с начала пандемии, сказали эксперты. Отрасль по-прежнему представлена преимущественно мигрантами, несмотря на попытки властей привлечь и россиян. О том, как столица восполняет дефицит рабочих рук, — в материале «Известий».

Стали нарасхват

В столице сохраняется кадровый дефицит работников сферы ЖКХ. В частности, не хватает дворников. На сайте Центра занятости населения Москвы насчитывается почти 1,5 тыс. вакантных мест на эту позицию. При этом количество открытых вакансий в разы меньше — всего 150. Это объясняется тем, что многие организации ищут по 50, а то и по 100 человек. К примеру, в ГБУ «Жилищник Басманного района» нужны 200 сотрудников, ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» — 60, а в Ясенево, Обручевском районе и районе Хорошево-Мневники доступно по 50 мест.

— Приходите. У нас много вакансий, можете и родственников приводить. Если через неделю придете, тоже возьмем, — обрадовалась звонку корреспондента «Известий», который попытался устроиться на работу дворником, сотрудница «Жилищника Басманного района». — Места есть, на всех хватит.

Несмотря на попытки властей Москвы направить людей, оставшихся без работы, в сферу ЖКХ, кадровый дефицит в этой отрасли сохраняется. Сейчас он составляет примерно 50%, рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

— Люди не стремятся в эту отрасль — зарплаты работника ЖКХ ниже, чем средние по региону, работа неблагодарная. Поэтому проблема остается. Сильно ли нехватка кадров отразится на чистоте города, зависит от того, насколько снежной окажется зима. В целом Москва лучше других регионов оснащена техникой, поэтому при средней снежной зиме машины справятся, — отметила она.

Кадровый голод в сфере ЖКХ начался еще в период пандемии, когда многие мигранты, которые традиционно занимают должности дворников, покинули страну. Сейчас он усугубился оттоком иностранцев, вызванным мировой повесткой, добавила Светлана Разворотнева.

По ее словам, проблему пытались решать с помощью перепрофилирования кадров в центрах занятости. Людей, потерявших работу, город бесплатно переучивал на работников строительной сферы и ЖКХ. Но меры, которые сделали бы отрасль более привлекательной, например, повышение зарплат или льготное предоставление жилья, не рассматривали, указала Светлана Разворотнева.

Сезон предзимья

Нехватка рабочих рук действительно есть, согласился председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

— У нас кадровый состав в этой сфере преимущественно состоит из мигрантов — как внешних, так и внутренних. И если проблемы с иностранцами возникли еще два года назад, то сейчас нарастают сложности с внутренними мигрантами. Из-за нынешней обстановки процесс затормозился. Надо понимать, что дворниками работают в основном молодые мужчины, а они могли подпасть под мобилизацию. Поэтому мы входим в зиму с дефицитом, который никак не восполнится с 2020 года, — считает он.

В ближайшее время москвичей ожидают все признаки настоящей зимы, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сейчас идет так называемый период предзимья. Для этого этапа характерна изменчивость погоды. Мы уже стали свидетелями, что погода меняется от теплой до очень холодной, а потом снова теплеет. Поэтому на неделе возможны и гололед, и заносы, и оттепели, — отметил он.

До конца недели будет идти умеренный снег. В ночь на 19 ноября он наберет силу и продолжится как минимум до середины дня. К 20-му числу показатели уровня снежного покрова на московских метеостанциях могут достигнуть 15–20 см, подчеркнул синоптик.

15 ноября городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада. По словам заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, аварийные бригады будут работать круглосуточно. Специалисты проведут противогололедную обработку дорог, тротуаров и дворов.