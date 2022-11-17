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Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК «Бук» со стороны Первомайского

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Самолет Boeing, следовавший рейсом MH17 17 июля 2014 года, был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под поселком Первомайский. Об этом заявил 17 ноября судья Окружного суда Гааги Хендрик Стейнхейс.

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«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский», — сказал он на слушании.

Обвиняемыми по данному делу выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они в заседаниях не участвуют.

МИД России уже заявил, что Москва изучит выводы и решение голландского суда.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в 2014 году. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении самолета вела совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москва не была допущена к расследованию якобы из-за того, что ЗРК «Бук» был доставлен в Донбасс из России.

9 июня 2020 года нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что радиолокационные данные не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

В том же году в ноябре суд отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing.

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