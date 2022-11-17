Политолог объяснил изменившееся мнение Зеленского об упавших в Польше ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вывести себя из ситуации, в которую сам себя и загнал, обвинив Россию в ударе по территории Польши. Такое мнение кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков высказал в четверг, 17 ноября.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были именно российскими, сообщает телеканал «360».

«Я думаю, что в первую очередь на изменившееся мнение повлияло желание как-то сохранить лицо перед мировой общественностью», — сказал политолог в беседе с Lenta.Ru.

Коньков напомнил, что со стороны украинского лидера прозвучало абсолютно прямое обвинение в адрес России.

«Сейчас, когда уже предъявлены аргументы относительно неспособности российских ракет при их потенциале и при их целевых ориентирах попадать в эту точку, вполне понятно желание Зеленского скрасить заявление, которое прозвучало из его уст», — считает Коньков.

Политолог отметил, что на риторику Зеленского могли повлиять и высказывания западных руководителей.

Он добавил, что украинский лидер демонстрирует свою непоследовательность. Все слышали то, что он сказал вначале, а теперь Зеленский пытается на ходу формулировать реакцию на ситуацию, в которую сам себя поставил.

По словам эксперта, здесь может быть две причины. Первая — это обыкновенная безответственность в стремлении высказаться первым. Второй же вариант заключается в том, что Зеленский просто ничего не контролирует ни в украинской армии, ни в системе обороны.

«Вся задача Зеленского в его публичной риторике — это всячески обвинять Россию», — заключил Коньков.

Также Зеленский заявил в четверг, что самое важное на данный момент — провести расследование случившегося, отметив, что Украина получила доступ к нему, сообщает телеканал «Звезда».

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Варшава и Киев с помощью ситуации с ракетами на границе попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, передает RT.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ. Он заверил, что упавшая ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Страны НАТО также признали, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинской ПВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Однако страны Запада заявили, что всё равно считают Москву ответственной за инцидент.

Так, президент США Джо Байден заявил, что слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, не являются доказательством. Ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс высказала мнение, что Зеленский — «грязный актер», который попытался развязать третью мировую войну.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.