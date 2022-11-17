Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Происшествия
В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Россия намерена изучить вердикт нидерландского суда по МН17
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Мир
Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»
Происшествия
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

Песков: Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая публичные переговоры

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Публичных переговоров не существует, поэтому заявление Киева о готовности именно к такому формату говорит о нежелании киевского режима вести диалог. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о публичных переговорах с Москвой.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

Официальный представитель Кремля отметил, что у украинских переговорщиков «семь пятниц на неделе». Сначала они вступают в переговоры, потом отказываются от них, после чего принимают закон, запрещающий переговоры, а после говорят о готовности к публичным переговорам, подчеркнул Песков.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно — украинская сторона не хочет никаких переговоров», — отметил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что любые переговоры имеют цели, а цели Москвы хорошо известны. Спецоперация России продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заключил он.

Как напоминает «Газета.Ru», вечером 16 ноября Зеленский заявил, что от иностранных коллег получает сигналы о желании России провести переговоры. Он ответил, что Киев предлагает публичную форму переговоров.

15 ноября украинский лидер назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них вошли радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

До этого, 30 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022