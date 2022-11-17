Песков: Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая публичные переговоры

Публичных переговоров не существует, поэтому заявление Киева о готовности именно к такому формату говорит о нежелании киевского режима вести диалог. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о публичных переговорах с Москвой.

Официальный представитель Кремля отметил, что у украинских переговорщиков «семь пятниц на неделе». Сначала они вступают в переговоры, потом отказываются от них, после чего принимают закон, запрещающий переговоры, а после говорят о готовности к публичным переговорам, подчеркнул Песков.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно — украинская сторона не хочет никаких переговоров», — отметил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что любые переговоры имеют цели, а цели Москвы хорошо известны. Спецоперация России продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заключил он.

Как напоминает «Газета.Ru», вечером 16 ноября Зеленский заявил, что от иностранных коллег получает сигналы о желании России провести переговоры. Он ответил, что Киев предлагает публичную форму переговоров.

15 ноября украинский лидер назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них вошли радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

До этого, 30 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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