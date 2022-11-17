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Более 450 млн рублей направят на работу нижегородской «Школы 800» в 2023 году

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На финансирование работы «Школы 800» в Нижнем Новгороде в 2023–2025 годах предусмотрено от 430 до 450 млн рублей. Соответствующие данные отражены в проекте бюджета региона, опубликованном на сайте областного минфина.

Как пишет ИА «НьюсНН», объем субсидий ежегодно будет снижаться на 10 млн рублей. Первая строчка бюджета останется неизменной и составит около 41,6 млн рублей, но вторая сумма постоянной не будет.

Так, в 2023 году она составит 409,6 млн рублей, в 2024-м — 399,4 млн рублей, а в 2025-м снизится до 389,2 млн рублей, уточняет агентство.

Средства пойдут на организацию работы и образовательного процесса в образовательных учреждениях. В неофициальном рейтинге субсидий «Школа 800» занимает пятое место.

«Школа 800» в Нижнем Новгороде состоит из трех корпусов. Объекты расположены в микрорайоне Юг на Автозаводе, в жилом районе Верхние Печеры и Сормове. Изначально завершить строительство всех корпусов планировалось в сентябре 2021 года. Сдать объекты вовремя у подрядчиков не получилось.

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