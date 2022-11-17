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Власти ЛНР сообщили о гибели двух человек из-за обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Два человека погибли в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 17 ноября сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

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Обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Мужчина 1950 года рождения умер на месте, женщина 1951 года рождения умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу», — отметили власти города.

Ранее в четверг украинские боевики выпустили по Стаханову шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что украинские войска ежедневно пытаются наступать по всей линии фронта в регионе, однако несут потери, так как все атаки националистов отбиваются.

Также он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но находится под контролем. По словам Пасечника, Украина контролирует всего 1% территории ЛНР, боевики заняли в регионе только три населенных пункта.

9 ноября ВСУ обстреляли Стаханов, выпустив два снаряда из HIMARS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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