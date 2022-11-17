Украинцам дали советы по выбору свечей на случай отключения света

На Украине рассказали, какие свечи стоит купить на случай отключения света. Украинский телеканал «Пятый» опубликовал 17 ноября статью с советами по их выбору.

В рейтинге свечей, составленном телеканалом, внимание обращается не только на цену и продолжительность горения воскового изделия, но и на такие аспекты, как экологичность и аромат свечи.

Так, первое место по экологичности занимают в этом списке свечи из пчелиного воска, а самыми загрязняющими воздух свечами названы парафиновые, после которых, говорится в материале, необходимо тщательно проветривать помещение.

Ранее в этот же день энергокомпания ДТЭК заявила об отключении света у 40% потребителей на Украине. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергосистеме страны нанесен большой ущерб, ситуация остается очень сложной. Он призвал отдельные районы готовиться к тому, что света может не быть днями.

Также в четверг украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. Так, о взрывах заявили в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отметил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи в Днепре. В частности, он сообщил об ударе по заводу «Южмаш».

15 ноября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в стране повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. Он признал, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.

Кроме перебоев с электричеством на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

16 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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