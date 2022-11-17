Движение на Крымском мосту временно приостановят 19 ноября

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно приостановлено 19 ноября. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

«19 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Изменения связаны с ремонтными работами.

До этого в минтрансе заявляли, что движение по Крымскому мосту будет приостановлено 16 ноября.

Ранее в этом месяце вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об установке еще одного пролета на автомобильной части Крымского моста. Он назвал это событие одним из наиболее значимых за неделю. По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Правительство РФ поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.