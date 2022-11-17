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Владимир Путин включил военного корреспондента Коца в состав Совета по правам человека

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Президент России Владимир Путин включил военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца в состав Совета по правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован 17 ноября на официальном портале правовой информации.

Доложить по полкам: что члены СПЧ обсудят с президентом
Среди планируемых тем — создание аналога Европейского суда по правам человека и помощь дискриминированным соотечественникам за рубежом

Также в состав СПЧ вошли ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Московской области Юлия Белехова. Всего в СПЧ вошли 10 человек.

При этом из состава СПЧ были выведены журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский и другие.

14 ноября сообщалось, что члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России планируют обсудить процесс создания суда по правам человека для жителей СНГ, тему психологической поддержки военнослужащих после возвращения из зоны СВО, а также создание реестра помощи соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом.

Днем ранее члены СПЧ заявили, что Союз журналистов России нужно наделить полномочиями для регулирования деятельности блогеров, поскольку они могут охватывать аудиторию больше, чем некоторые СМИ. По мнению ответственного секретаря СПЧ Александра Точенова, наделение соответствующими полномочиями Союза журналистов «было бы не лишним», так как среди блогеров должна быть градация.

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