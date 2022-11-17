Суд в Греции приговорил псевдоврача к восьми пожизненным срокам

Суд в Греции приговорил к восьми пожизненным срокам, 50 годам лишения свободы (20 условно) и штрафу в размере €327 тыс. псевдоврача, признанного виновным в убийстве семи человек и попытке убийства шести. Об этом 17 ноября сообщила газета Proto Thema.

По данным издания, это один из самых громких приговоров в судебной практике.

50-летний Николаос Контостатис за тысячи евро продавал знахарские средства и травы людям, болевшим раком, среди которых было двое детей. Все клиенты «фальшивого врача» не проходили курс лечения традиционной медицины и скончались.

Судья рассматривал дело о 12 убийствах и 14 покушений на них. Однако подсудимый признан виновным в семи убийствах, шести покушениях на убийство и ряде других тяжких преступлений.

Вместе с фигурантом на скамье подсудимых находились 16 человек. Они были оправданы.

Как решил суд первой инстанции, изначально Контостатис проведет в заключении 25 лет. Получившим пожизненное заключение греческое правосудие позволяет выйти на свободу после отбывания части срока.

В 2019 году сообщалось, что порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.

Почти треть респондентов хотя бы раз обращались к знахарям и целителям. Вместе с тем в поликлиники в случае плохого самочувствия обращаются 28% опрошенных.