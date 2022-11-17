ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР шестью ракетами HIMARS

Украинские боевики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 17 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 15:35 мск по населенному пункту Стаханову с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сообщил СЦКК в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что украинские войска ежедневно пытаются наступать по всей линии фронта в регионе, однако несут потери, так как все атаки националистов отбиваются.

В этот же день он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но контролируемая. Почти вся территория республики находится под контролем российских военных, а также подразделения «Ахмат».

По его словам, Украина контролирует всего 1% территории ЛНР, боевики заняли в регионе только три населенных пункта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

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