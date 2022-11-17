Песков: Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая публичные переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о публичных переговорах с Москвой, заявил, что таких просто не бывает. По его мнению, это означает, что Киев не хочет вести диалог.

Песков отметил, что у украинских переговорщиков «семь пятниц на неделе».

«То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно — украинская сторона не хочет никаких переговоров», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты. Он также добавил, что любые переговоры имеют цели. При этом цели Москвы хорошо известны.

Он напомнил, что в марте нынешнего года российская и украинская переговорные делегации согласовали документ.

«Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна», — указал пресс-секретарь.

При этом, отвечая на вопрос о том, кто теперь должен стать инициатором переговоров, Песков сказал, что Москва исходит из факта кодификации невозможности продолжения Киевом переговоров с российской стороной.

Днем ранее Зеленский заявил, что якобы получал «сигналы» от лидеров зарубежных стран о готовности России к ведению мирных переговоров. Он добавил, что хочет, чтобы переговоры проходили в публичной форме, а не «за кулисами».

15 ноября Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

До этого, 30 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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