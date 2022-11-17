В Саратове во время снегопада столкнулись 11 автомобилей
В Саратове при попытке объехать пробку во время снегопада столкнулись 11 машин. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 17 ноября в Кировском районе города. Примерно в 9:00 у дома № 1 по улице Дачной столкнулись Nissan Juke, Ford, Nissan X-Trail, две «Лады Гранта», Hyundai, ВАЗ-2107, Daewoo Nexia, Geely, «Лада Калина» и Honda.
В результате ДТП никто не пострадал, отметили в Госавтоинспекции.
Пользователи соцсетей пишут, что массовое столкновение машин произошло при попытке объехать большую пробку, образовавшуюся в районе Стрелки.
8 ноября массовая авария произошла в Иркутске. После ночного снегопада на одной из улиц столкнулись сразу 12 автомобилей.