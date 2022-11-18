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Синоптик спрогнозировал зимнюю морозную погоду в Петербурге

Синоптик Колесов: до конца недели в Петербурге ожидается зимняя морозная погода
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Фото: ТАСС/Роман Пименов
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В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, по всему региону прогнозируется более зимняя погода. Об этом «Известиям» 18 ноября рассказал главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

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По его словам, поскольку температура перейдет в сторону отрицательных значений, на дорогах образуется гололедица.

«Влияние антициклона, прояснение, холодные воздушные массы приведут к тому, что в течение нескольких дней в Петербурге и вообще по всему региону, Ленинградской области, будет наблюдаться более зимняя погода, со слабоотрицательными температурами», — отметил специалист.

Так, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие пять дней в ночные часы в Петербурге температура воздуха будет в пределах –2...–7 градусов. При этом в отдельных районах температура может опускаться даже до –10...–12 градусов. Днем прогнозируется –1...–6 градусов.

«И где-то вот 5–6 дней такая температура будет сохраняться. Даже не ждем положительных значений в Петербурге», — подчеркнул Колесов.

Он добавил, что выпадение осадков в регионе не ожидается, а ветер прогнозируется умеренным, где-то 3–8 м/с.

11 ноября Колесов сообщил, что в течение первых 10 дней ноября солнце в Санкт-Петербурге не выходило ни разу — за последние 60 лет такая хмурая погода была зафиксирована в городе лишь дважды. По его словам, это было в 1984 и 1967 годах. В остальные годы в первой декаде ноября хоть один день, но светило солнце, добавил специалист.

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