Свыше 800 домов капитально отремонтируют в Красноярске

Капитальный ремонт проведут в 828 жилых домах Красноярска в ближайшие три года. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на мэрию города.

Программа ремонта уже утверждена. Ожидается, что в 239 домах будет выполнен ремонт кровли. Еще в 194 зданиях потребуется восстановить системы электроснабжения. В 154 домах отремонтируют систему горячего водоснабжения.

В перечне ремонта также значится ремонт лифтов, фасадов, подвалов домов. На отдельных объектах в порядок приведут фундаменты зданий.

В 2022 году работы были запланированы в 105 многоквартирных домах, ремонт завершен в 66 зданиях. Бригады продолжают работать в 32 домах. Жители шести домов приняли решение о переносе работ на более поздние сроки.