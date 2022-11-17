Общество «Знание» и Роскосмос запустили эстафету для молодежи

В Москве стартовала молодежная просветительская эстафета «Знание. Космос», организованная Российским обществом «Знание» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» в честь 165-летия великого русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского. Школьники и студенты встретились с космонавтами и ведущими экспертами и специалистами ракетно-космической отрасли, узнали о возможностях профессиональной самореализации в этой сфере и увидели новый фильм о пилотируемой космонавтике, снятый специально для эстафеты.

Просветительская эстафета «Знание. Космос» будет проходить до 30 ноября и охватит шесть городов. После Москвы к ней присоединятся Благовещенск, Циолковский, Калуга, Боровск и Рязань.

В Благовещенске и Циолковском эстафета будет проходить в рамках Всероссийского молодежного космического фестиваля «Космофест Восточный». Фестиваль при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и правительства Амурской области проходит уже восьмой раз, проект реализуется в целях формирования коммуникационной среды, позволяющей создать условия для профессионального самоопределения детей и молодежи в интересах ракетно-космической и смежных высокотехнологичных отраслей экономики, а также в целях развития и выявления талантливых представителей детей и молодежи для дальнейшего вовлечения в решение перспективных задач развития российской ракетно-космической отрасли. В первый день эстафеты более 50 участников собралось в столичной студии Российского общества «Знание» в бизнес-квартале АРМА. А благодаря тому, что программа транслировалась онлайн на сайте просветительской организации и в его сообществе «ВКонтакте», следить за событиями и задавать вопросы спикерам смогли более 600 тысяч россиян из различных уголков страны.

Эстафету открыл заместитель генерального директора и генеральный продюсер Российского общества «Знание» Иван Лебедев. «Мы давно сотрудничаем с Роскосмосом, потому что хотим, чтобы появлялись новые мечтатели, — сказал он участникам просветительской эстафеты. — Без мечты невозможно подняться над Землей и увидеть ее во всем великолепии. И мне кажется, что Константин Эдуардович Циолковский, когда мечтал о полетах к другим мирам, думал, что когда взлетаешь, то смотришь на нашу планету совсем другими глазами. Хочется пожелать вам научиться вместе с Роскосмосом и «Знанием» мечтать, осваивать новые профессии, связанные с покорением просторов Вселенной, получать новые знания и быть лучшими из лучших, потому что именно такие люди работают в этой отрасли».

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников тоже обратился к молодежи с приветствием: «Стремление изведать тайны космической Вселенной всегда являлось для человечества драйвером развития технологий, науки, и я уверен, что программа эстафеты позволит вам погрузиться в удивительный мир теоретической и практической космонавтики. Желаю всем увлекательных дискуссий, новых открытий и развития».

О том, что искусство вдохновляет науку, говорил заведующий научно-образовательным центром Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Садовский: «Искусство часто становится источником вдохновения для ученых. Даже описаны случаи, когда книга или спектакль становились причиной для проведения научных исследований. На мой взгляд, связь искусства с наукой намного более плотная, чем кажется на первый взгляд. Есть гениальное высказывание: правильная формула должна быть красивой».

Большой интерес у участников эстафеты вызвал разговор о профессии космонавта. Своим опытом поделились летчики-космонавты, Герои Российской Федерации Олег Скрипочка, Юрий Усачев и Елена Серова. Они отметили, что отбор в отряд космонавтов достаточно жесткий, его проходят только люди мотивированные, здоровые, не только физически, но и психологически. Поскольку работать приходится в трудной обстановке, где крайне важна сплоченность.

Елена Серова подчеркнула, что космонавтами становятся те, кто верит в себя, в свои силы и готов не только мечтать, но и действовать, преодолевая самого себя, идти вперёд, учиться. Она также рассказала, как женщины становятся космонавтами. «Женщины полностью проходят те же этапы подготовки, что и мужчины-космонавты, — подчеркнула Елена Серова. — Потому что если ты хочешь быть специалистом в этой области, то должен соответствовать абсолютно всем критериям — как медицинским, так и умственным. Конечно, это требует профильного высшего образования, необходим опыт работы в отрасли. Все космонавты являются специалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия» — это люди, пришедшие в профессию с огромным багажом знаний».

В конце беседы Юрий Усачев обратился к молодежи: «Наш пример показывает, что космос достижим. Мы все из простых семей, из простой среды попали в отряд космонавтов. Космос гораздо ближе, чем большинство людей думают. Особенно сейчас, когда так много возможностей. И даже если это будет не МКС, если вы освоите какую-то другую специальность — в любом случае работать в этой отрасли очень интересно. Это непросто, это большой труд, но это стоит того, поверьте».

Также в первый день эстафеты выступили молодые специалисты из разных сфер, так или иначе связанных с космосом. В ходе дискуссии «Мир профессий космонавтики» они поделились мнениями, что их вдохновляет в процессе работы.

Вошла в программу первого дня эстафеты и виртуальная экскурсия в Московский музей космонавтики, зрители узнали об интересных экспонатах и особенностях работы музея, а также смогли дистанционно погрузиться в атмосферу, приближенную к космической. Трансляция первого дня просветительской эстафеты «Знание. Космос» будет храниться в базе знаний и доступна на сайте и в сообществе «ВКонтакте» для просмотра.

Следом за Москвой молодежную просветительскую эстафету «Знание. Космос», посвященную 165-летию Константина Циолковского, подхватит Благовещенск 17-18 ноября, затем город Циолковский 19 ноября. В Калуге эстафета Российского общества «Знание» пройдет 28 ноября, в Боровске – 29 ноября, а завершится 30 ноября в Рязани. Школьников и студентов в этих городах ждут встречи с экспертами и космонавтами, показы фильма «Космос: ожидание vs реальность», открытые дискуссии и другие события, посвященные достижениям и перспективам российской космонавтики.