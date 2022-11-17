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В США предостерегли о риске гибели миллионов людей из-за лжи Зеленского

Ведущий Fox News Карлсон: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов людей
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Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski
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Дезинформация президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности упавших в Польше ракет приведет к неминуемой катастрофе. Об этом 17 ноября заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Журналист добавил, что Зеленский врет, чтобы втянуть США в конфликт.

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«Может, он просто очередной коррумпированный восточноевропейский парень в спортивном костюме, богатеющий от подачек США?» — задался вопросом ведущий.

Карлсон добавил, что слова Зеленского опасны и могут привести к миллионам смертей. Он подчеркнул, что даже после определения ракеты как С-300, используемой украинской ПВО, украинская сторона продолжила врать о том, что не имеет отношения к происшествию.

«Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении. Он продолжил говорить то, о чем все уже знали, что это неправда», — отметил Карлсон.

Также журналист обратил внимание на то, что власти США продолжают спонсировать ВСУ и после инцидента в Польше. Он привел в пример слова министра обороны США Ллойда Остина, заявившего об ответственности России за произошедшего, несмотря на принадлежность ракеты Украине.

«Это то, что мы называем обоснованным суждением. Они убили поляков, но им всё равно нужно продолжать отправлять деньги», — возмутился Карлсон.

Карлсон также привел статистику Пентагона, согласно которой США за девять месяцев отправили Украине $91 млрд. Он подчеркнул, что это в два раза больше того, что Штаты потратили за два года ведения военных действий в Афганистане.

15 ноября польские СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Зеленский обвинил в произошедшем Россию и призвал НАТО к жесткой реакции. Однако позднее он заявил, что не уверен на 100% в том, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось также заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию. Польская сторона вызвала российского посла и вручила ему ноту.

Впоследствии в НАТО после экстренного совещания заявили, что склоняются к тому, что ракеты принадлежат ПВО Украины. Однако страны Запада заявили, что всё равно считают Москву ответственной за инцидент.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что обломки ракеты идентифицированы экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Помимо этого, в Москве заявили, что спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил (ВС) РФ к произошедшему являются намеренной провокацией. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

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