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Россиян в ЕС предупредили об опасности прослушки мобильных устройств

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Фото: Global Look Press/dpa/Wolfram Steinberg
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Мобильные устройства россиян, находящихся в Евросоюзе (ЕС), могут прослушиваться третьими сторонами. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

По его словам, сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб.

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«Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств», — сказал Нечаев на брифинге.

Ранее в этом месяце россиян предупредили об опасных возможностях WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Приложение имеет доступ к другим программам на телефоне, поэтому существует вероятность слежки и утечки информации.

Эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев порекомендовал не писать важную информацию, которая изначально не предназначается широкому кругу лиц, в мессенджерах. Он подчеркнул, что возможно восстановить даже удаленные сообщения.

Распознать прослушку можно по нескольким признакам.Среди них — быстрый расход аккумулятора, произвольное включение микрофона или видеокамеры. а также самозапуск программ в фоновом режиме. Помимо этого стоит обратить внимание на необычный нагрев телефона во время сеанса связи, особенно если ранее подобного не наблюдалось. Избавиться от прослушки может помочь сброс всех настроек и переустановка софта.

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