Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетными ударами в Павлограде Днепропетровской области были уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ.

В Запорожье также были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и РСЗО.

Кроме того, по его словам, на купянском направлении предотвращена попытка атаки, уничтожено до 20 националистов и два бронеавтомобиля. На краснолиманском направлении тоже была отражена атака ВСУ, ликвидировано до 100 украинских военных, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа. На южнодонецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между Павловкой и Никольским, уничтожено более 60 националистов, два танка и три боевые бронированные машины. На лисичанском направлении также было сорвано наступление ВСУ.

Кроме того, были уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в Харьковской области и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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