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Канадцы раскритиковали Трюдо после слов Си Цзиньпина об утечке разговора

Зрители канадского телеканала CBC раскритиковали Трюдо после того, как его отчитал Си Цзиньпин
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Фото: REUTERS/Prime Minister's Office/Adam Scotti
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Зрители канадского телеканала CBC раскритиковали премьер-министра страны Джастина Трюдо после того, как председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Индонезии обвинил политика в утечке их разговора в СМИ.

Накануне в Сети появилось видео с саммита «большой двадцатки», на котором Си Цзиньпин указал Трюдо на нарушение условий переговоров. Премьер-министр в ответ на претензии заявил, что в Канаде «верят в открытый и честный диалог».

«Какое отношение имеет утечка конфиденциальной информации к свободному и открытому диалогу? Понял ли Трюдо, что имеется в виду под конфиденциальным обсуждением? Он всегда избегает ответа на вопрос и отвечает совершенно не относящимися к делу комментариями. Думаю, он слишком туп, чтобы отвечать без сценария, подготовленного другими. Какой позор для Канады», — отметил Ted Lunny.

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Пользователи Сети выразили мнение, что главе правительства не удалось достойно оправдаться после обвинений председателя КНР. Они обвинили Трюдо в неискренности с народом страны.

«Что ж, отныне взрослые политики на мировой арене просто будут заставлять Трюдо подписывать соглашение о неразглашении, прежде чем впускать его в комнату», — написал David Greene.

15 ноября Трюдо и Си Цзиньпин провели короткую неофициальную встречу в кулуарах саммита G20. По данным офиса премьера Канады, Трюдо выразил председателю КНР обеспокоенность по поводу «предполагаемого вмешательства» Китая в канадские выборы. Си Цзиньпин указал, что разговор был конфиденциальным. Но в итоге видео с диалогом лидеров двух стран появилось в Сети.

Саммит стран G20 проходил на острове Бали в Индонезии 15 и 16 ноября.

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД Ярослав Лисоволик в беседе с «Известиями» отметил, что странам G20 следует активнее работать над решением проблем мировой экономики. Кроме того, эксперт к числу позитивных факторов «большой двадцатки» в этом году отнес активную работу китайской дипломатии.

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