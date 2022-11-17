Экстренное предупреждение объявили в Ростове из-за снегопадов

В Ростове-на-Дону объявлено экстренное предупреждение в связи со снегопадами. Сложные погодные условия сохранятся до 22 ноября, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 и 18 ноября в городе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В связи с понижением температуры воздуха на дорогах может образоваться гололед.

Также не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья. Возможно усиление ветра до 20 м/с, чего может оказаться достаточно для падения деревьев, уточняет RostovGazeta.

Выпадение осадков продолжится и 19–22 ноября. Их продолжительность и количество могут привести к подтоплениям на улицах города, а также обрыву проводов, падению рекламных конструкций.

Местным жителям рекомендуют не подходить близко к объектам, которые теоретически могут упасть или обрушиться из-за непогоды.

17 ноября в Москве и Московской области продлили предупреждение о метели и гололедице до утра субботы, 19 ноября. Местами ожидается метель, сильный снег, заносы на дорогах и гололедица.